بلغ عدد السكان في الجزائر 43 مليون نسمة حتى 1 يناير 2019، مقابل 42.2 مليون نسمة في 1 يناير 2018، حسبما علمت وأج اليوم الثلاثاء لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

وكان عدد السكان المقيمين في الجزائر قد بلغ 42.578 مليون نسمة حتى 1 يوليو 2018، كما بلغ عدد المواليد الأحياء 1.038مليون نسمة، بانخفاض قدر بـ 2 بالمائة مقارنة بـ 2017.

ويسفر توزيع عدد المواليد الأحياء حسب الجنس، ميلاد 104 ذكر لكل 100 أنثى، يوضح الديوان الوطني للإحصائيات.

وأدى تراجع حجم الولادات إلى انخفاض المعدل العام للولادات الذي انتقل من 25.40 بالمائة إلى 24.39 بالمائة ما بين 2017 و2018.

وعرف معدل الخصوبة الكلي تراجعا بدوره حيث انخفض بـ 0.1 نقطة مقارنة بنفس الفترة ليبلغ 3 طفل لكل امرأة.

وأوضح الديوان أن الزيادة الطبيعية للسكان بلغت 845 الف نسمة، أي بنسبة نمو بلغت 1،99 بالمائة، مسجلة بذلك تراجعا بلغ 1ر0 نقطة مقارنة بسنة 2017 ، يوضح الديوان مشيرا انه ولأول مرة منذ سنة 2009، تراجع مستوى هذا المعدل إلى ما دون 2 بالمائة.

ويعود هذا الانخفاض أساسا إلى عاملين رئيسيين، من جهة تراجع حجم الولادات الحية، وارتفاع حجم الوفيات من جهة أخرى.

عموما، تميزت سنة 2018 بارتفاع محسوس لحجم الوفيات واستمرار تراجع حجم الزيجات واستقرار حالات الطلاق.

سجلت مكاتب الحالة المدنية 332.000 زواج بانخفاض قدره 8.000 قران مقارنة بـ 2017. ويستمر الانخفاض في عدد الزيجات الذي انطلق في 2014 ليتواصل في 2018.

والمعدل الخام للزواج يواصل انخفاضه ليمر من 8.14 بالمئة إلى 7.79 بالمئة خلال نفس فترة المقارنة ليعادل بالتالي نفس المستوى المسجل منذ 15 سنة (2003).

وفيما يخص الطلاق، أشارت مصالح وزارة العدل أن 65.690 حالة طلاق تم تسجيلها في 2018 مسجلة بذلك ركود مقارنة بالسنة الماضية.

من جهة أخرى، أوضح الديوان الوطني للإحصائيات أن السنة الماضية شهدت ركود كلي لمعدل وفيات الأطفال وهذا للسنة الثانية على التوالي. وفي الواقع فان معدل وفيات الأطفال بلغ 21.846 حالة في 2018 مسجلة تراجع بحوالي 400 وفاة مقارنة بالسنة الماضية.

وعرف معدل الحياة عند الولادة ارتفاع بـ 10 نقاط ليصل 7.77 سنة كليا، بحيث بلغت 77.1 عند الرجال و 78.4 سنة عند النساء.

وحسب ذات المصدر فانه بافتراض الحفاظ على وتيرة النمو للسنة الماضية فان مجموع السكان المقيمين سيصل الى 43.9 مليون في 1 يناير 2020.

وفيما يخص التطور الديموغرافي في آفاق 2040 وبافتراض الوصول إلى مؤشر الخصوبة الكلي بـ 2.4 طفل لامرأة وبمعدل حياة عند الولادة بـ 82 سنة للرجال و83 للنساء، فان مجموع السكان المقيمين في الجزائر سيصل 44.227 مليون ساكن في 2020، 51.309 مليون في 2030 و 57.625 مليون في 2040.