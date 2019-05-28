بلغ عدد السكان في الجزائر 43 مليون نسمة حتى 1 يناير 2019، مقابل 42.2 مليون نسمة في 1 يناير 2018، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الثلاثاء عن الديوان الوطني للإحصائيات.

وكان عدد السكان المقيمين في الجزائر قد بلغ 42.578 مليون نسمة حتى 1 يوليو 2018، كما بلغ عدد المواليد الأحياء 1.038مليون نسمة، بانخفاض قدر بـ 2 بالمائة مقارنة بـ 2017.

ويسفر توزيع عدد المواليد الأحياء حسب الجنس، ميلاد 104 ذكور لكل 100 أنثى، يوضح الديوان الوطني للإحصائيات.

وأدى تراجع حجم الولادات إلى انخفاض المعدل العام للولادات الذي انتقل من 25.40 بالمائة إلى 24.39 بالمائة ما بين 2017 و2018.

وعرف معدل الخصوبة الكلي تراجعا بدوره حيث انخفض بـ 0.1 نقطة مقارنة بنفس الفترة ليبلغ 3 أطفال لكل امرأة.

وأوضح الديوان أن الزيادة الطبيعية للسكان بلغت 845 الف نسمة، أي بنسبة نمو بلغت 1،99 بالمائة، مسجلة بذلك تراجعا بلغ 1. 0 نقطة مقارنة بسنة 2017 ، يوضح الديوان مشيرا أنه ولأول مرة منذ سنة 2009، تراجع مستوى هذا المعدل إلى ما دون 2 بالمائة. ويعود هذا الانخفاض أساسا إلى عاملين رئيسيين، من جهة تراجع حجم الولادات الحية، وارتفاع حجم الوفيات من جهة أخرى.

عموما، تميزت سنة 2018 بارتفاع محسوس لحجم الوفيات واستمرار تراجع حجم الزيجات واستقرار حالات الطلاق.وسجلت مكاتب الحالة المدنية 332.000 زواج بانخفاض قدره 8.000 قران مقارنة بـ 2017. ويستمر الانخفاض في عدد الزيجات الذي انطلق في 2014 ليتواصل في 2018.

والمعدل الخام للزواج يواصل انخفاضه ليمر من 8.14 بالمائة إلى 7.79 بالمائة خلال نفس فترة المقارنة ليعادل بالتالي نفس المستوى المسجل منذ 15 سنة (2003).وفيما يخص الطلاق، أشارت مصالح وزارة العدل أن 65.690 حالة طلاق تم تسجيلها في 2018 مسجلة بذلك ركودا مقارنة بالسنة الماضية.

من جهة أخرى، أوضح الديوان الوطني للإحصائيات أن السنة الماضية شهدت ركودا كليا لمعدل وفيات الأطفال وهذا للسنة الثانية على التوالي. وفي الواقع فإن معدل وفيات الأطفال بلغ 21.846 حالة في 2018 مسجلة تراجعا بحوالي 400 وفاة مقارنة بالسنة الماضية. وعرف معدل الحياة عند الولادة ارتفاعا بـ 10 نقاط ليصل 7.77 سنة كليا، بحيث بلغت 77.1 عند الرجال و 78.4 سنة عند النساء. وحسب ذات المصدر فإنه بافتراض الحفاظ على وتيرة النمو للسنة الماضية فإن مجموع السكان المقيمين سيصل إلى 43.9 مليون في 1 يناير 2020.

وفيما يخص التطور الديموغرافي في آفاق 2040 وبافتراض الوصول إلى مؤشر الخصوبة الكلي بـ 2.4 طفل لامرأة وبمعدل حياة عند الولادة بـ 82 سنة للرجال و83 للنساء، فإن مجموع السكان المقيمين في الجزائر سيصل 44.227 مليون ساكن في 2020، 51.309 مليون في 2030 و 57.625 مليون في 2040.