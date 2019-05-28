طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالحقيقة حول موضوع وفاة المناضل كمال الدين فخار في السجن. و قالت الرابطة في بيان لها أن " كمال الدين فخار المدافع عن حقوق الإنسان و السجين السياسي توفي في مستشفى فرانتز فانون بالبليدة".

و قال صالحي سعيد نائب رئيس الرابطة " هذا فعل غير مقبول بالنسبة لسجين الرأي". و ختم صالحي بيانه بالترحم على روح المناضل و تقديم التعازي لعائلته و ذويه كما حمل النظام وحده مسؤولية وفاته و الذي بسبب قمعه و تعنته ها هو يصنع ضحية أخرى بعد تامالت. و طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بكشف الحقيقة حول وفاة فخار و بتطبيق العدالة.