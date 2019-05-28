تسبب حريق نشب، مساء اليوم، بمنطقة شكور، ببلدية يوب، في سعيدة، في إتلاف 19 هكتار من الشعير وحوالي 50 م2 من القمح اللين. وقد تمكن أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة يوب من إخماد النيران في ظرف وجيز ما سمح بإنقاذ 40 هكتار حصيدة و1000 شجرة زيتون. ويعد هذا الحريق الثاني بالولاية، الذي يسجل، خلال الشهر الجاري، بعد ذلك، الذي اندلع بدوار التل، ببلدية سيدي بوبكر،والذي أدى إلى نفوق 3500 كتكوت وإتلاف 50 حزمة تبن و12طن من علف الدجاج وبيتين بلاستيكيين.