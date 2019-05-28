أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها تعتزم الاستمرار في منصبها حتى الانتخابات البرلمانية في عام 2021.



وقالت ميركل في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية: إنها "مستعدة للعمل كمستشارة حتى نهاية هذه الفترة التشريعية، وهذا ما وعدت به الناس أيضا".



يشار إلى أن هناك تكهنات منذ أشهر بشأن ما إذا كانت ميركل ستظل على رأس الحكومة الألمانية حتى نهاية الفترة التشريعية الحالية التي تنتهي عام 2021 وذلك بعد أن تخلت عن رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي في ديسمبر 2018، لصالح أنيجريت كرامب كارينباور.



وتعالت الأصوات الناقدة لميركل داخل حزبها مرة أخرى بعد النتيجة السيئة التي مني بها الحزب المسيحي الديمقراطي في الانتخابات الأوروبية التي أجريت في ألمانيا أمس الأول الأحد.