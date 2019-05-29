تخشى السلطات المحلية لوهران، أن يكشف مدير الوكالة العقارية الولائية، قضية منح صهر وزير ”نصّبه آل كونيناف” في الحكومة السابقة لأحمد أويحيى، أرضا عمومية صالحة للبناء في بلدية بير الجير، مساحتها 8 آلاف متر مربع، ومساحة أخرى في منطقة النشاطات لبلدية طفراوي لإنجاز مشروع استثماري في مجال إنتاج ”الحلويات”، لأن هذا المدير يوجد في حالة هلع بعد أن أمرت العدالة بالتحقيق في تسيير الوكالة. وبما أنه عاصر الوالي الأسبق بشير فريك، فإنه سيقول مثله، من دون شك، ”لقد تلقيت أوامر ونفّذتها”.