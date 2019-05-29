في الوقت الذي يمر والي الجزائر العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، أحلك أيام حياته، بعد فتح تحقيق قضائي ضده في قضايا فساد، قد تزج به في السجن لسنوات، يتواجد أحد أقرب مقربيه، والذي استقدمه بعدما كان رئيسا لإحدى البلديات ونصّبه مديرا لهيئة جد هامة، في حياة بذخ وترف خرافية، وآخر خرجاته أنه اقتنى دراجة نارية فاخرة، للتمتع بها هذه الصائفة بعدما مل من السيارات الألمانية التي يتنقل بها بين عقاراته، ويراقب المشاريع التي منحها لشقيقه حتى يتخفى عن أعين الرقابة ويكوّن ثروة طائلة.