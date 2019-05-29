يرى الكثير من سكان ولاية الجلفة، أن محاربة الفساد وفتح التحقيقات بخصوص القضايا المشبوهة، لا بد أن تصل للمنطقتين الصناعيتين بكل من عين وسارة والجلفة، معتبرين أن سياسة تسييرهما ومنح العشرات من القطع لأشخاص استفادوا من قروض دون أن ينفّذوا مشاريعهم، ومنهم من باع هذه العقارات وهناك من أجّرها، مؤكدين أن تواطؤ وتلاعب الولاة المتعاقبين الذين منحوا هذه الأراضي، هو من وسّع من دائرة البطالة ورفع من حدة الفقر كون هذه الأراضي لو منحت لمستثمرين جادين لوفّرت لهم