أعلن والي ولاية الجزائر عبد الخالق صيودة، عن زيادة بـ 15 بالمائة في أجور عمال النظافة وبأثر رجعي لمدة سنتين بداية من الفاتح جوان.

حيث نظّم الوالي ، إفطارا جماعيا على شرف عمال النظافة العاملين في المؤسسات الولائية الخمس المختصة بالنظافة العمومية ،وحضر مائدة الإفطار الرمضانية الأمين العام، رئيس الديوان، الواليين المنتدبين بسيدي امحمد وحسين داي وبعض المنتخبين.

وتأتي هذه المبادرة التي نظمت بمشاركة كل الفروع النقابية للمؤسسات الولائية عرفانا بالمجهودات التي يبذلها عمال النظافة خلال شهر الصيام في مهام النظافة العمومية بالعاصمة.