أعطى وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد ، اليوم الأربعاء من المدرسة الابتدائية الشهيد بلغزالي محمد ببلدية النعامة الإشارة الرسمية لانطلاق امتحانات نهاية الطور الإبتدائي للموسم الدراسي 2018/ 2019 .

و سيمتحن التلاميذ المعنيون بهذه الدورة في مادتي اللغة العربية والرياضيات في الفترة الصباحية في حين تخصص الفترة المسائية لاجتياز امتحان مادة اللغة الفرنسية.

ويبلغ عدد المترشحين 812.655 مترشح، أي بزيادة قدرت بحوالي 2 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية التي أحصت 797.812 مترشحا لهذا الامتحان.

للإشارة، سيتم الإعلان عن نتائج الامتحان يوم 16 جوان المقبل، حسب ما صرح به المسؤول الأول عن القطاع في وقت سابق.