من المنتظر أن يستلم أكثر من 10 آلاف مكتتب في برنامج عدل2 بالجزائر العاصمة، ابتداء من هذا الخميس، شهادات التخصيص النهائية لسكناتهم عبر سبعة مواقع، في وقت تواصل فيه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، توزيع الوحدات السكنية وبرمجة توزيع 4759 سكن منذ يوم السبت الفارط، إلى غاية ليلة القدر المباركة، منها 2466 سكن بالجزائر العاصمة.

عملية التوزيع التي انطلقت ليلة السبت الفارط من الجزائر العاصمة، تشمل 4759 سكن بصيغة البيع بالإيجار عبر خمس ولايات، حيث استلم 200 مكتتب بالجزائر العاصمة مفاتيح سكناتهم ضمن برنامج عدل1 بالمدينتين الجديدتين سيدي عبد الله وبوينان، على أن تستمر العملية لتخص 2266 مكتتب آخر بالجزائر العاصمة خلال الأيام المقبلة في إطار الإسراع بطي ملف سكنات عدل 1 قبل أكتوبر القادم طبقا للتعهدات المقدمة.

كما تخص عملية التوزيع المبرمجة إلى غاية ليلة القدر المباركة، أربع ولايات أخرى من برنامج عدل2 وهي سكيكدة بمجموع 1150 وحدة وعنابة 718 وحدة، وكذلك أدرار 320 وحدة سكنية والشلف 105 وحدة، لتتواصل العملية في ولايات أخرى خلال شهر جوان المقبل لتجسيد البرنامج المعد من طرف وكالة "عدل" لتمكين كل مكتتب بالبرنامج، سواء في عدل 1 أو عدل 2 من مسكنه.

وأشار مصدر مسؤول بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، أن 41 ألف مكتتب بالجزائر العاصمة، استفاد من مسكنه من برنامج عدل1 من بينهم 30 ألف مكتتب منذ سنة 2018 "وهذا بفضل الإجراءات المتخذة لبعث المشاريع المتوقفة بسبب مؤسسات الإنجاز أو الأرضيات والتأكيد على ضرورة احترام الآجال التعاقدية والنوعية، خصوصا أن الحكومة وفّرت التغطية المالية لهذا البرنامج السكني من أجل طيه نهائيا" يقول نفس المتحدث.

ويبقى حسب ذات المصدر 17 ألف مكتتب على المستوى الوطني، أغلبهم بالجزائر العاصمة، ينتظر استلام مفتاح سكنه خلال الأسابيع المقبلة وإلى غاية أكتوبر المقبل، بعد انتهاء أشغال التهيئة وربط الشبكات التي انطلقت في جميع المواقع السكنية وتسير بوتيرة جيدة رغم شهر رمضان وموسم العطل من أجل تسليم السكنات في موعدها وطي ملف عدل1 في الموعد المحدد.

من جهة أخرى، سيتمكن أكثر من 10 آلاف مكتتب في برنامج "عدل2" ابتداء من هذا الخميس، من استخراج شهادات التخصيص النهائية لسكناتهم عبر الموقع الإلكتروني لوكالة عدل، موزعين على مواقع عين المالحة، أولاد فايت، عين البنيان، سيدي عبدالله، برج البحري، الشعيبة، بوينان، ثم الحصول على أمر تسديد الشطر الرابع من الموقع الإلكتروني وعقد البيع بالإيجار لدى الموثق المعين، باعتبار وتيرة الإنجاز جد متقدمة في مختلف هذه المواقع السكنية.