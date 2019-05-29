طالبت جمعيات الأحياء وفعاليات المجتمع المدني بغرداية، في بيان لها ، الجميع إلى الحكمة واليقظة والعمل الميداني لقطع الطريق أمام قوى الشر وأبواق الفتنة، التي تريد استغلال قضية وفاة الناشط الحقوقي، كمال الدين فخار.

كما دعت ذات الجهة، السلطات الأمنية والقضائية بمباشرة تحقيقات احترافية ومعمقة وجدية للكشف عن سبب وفاة الناشط والحقوقي كمال الدين فخار .

مطالبة إلى الإطلاق الفوري للأستاذ الحاج إبراهيم عوف القابع في السجن ظلما، حسب ما ورد في البيان.