لم يستسلم منشطو نقاشات السهرات الرمضانية في ساحة أول نوفمبر بوسط مدينة وهران، لمحاولة البلدية حرمانهم من هذا الفضاء، الذي تحول منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فيفري إلى "فوروم" يطرح فيه المواطنون آراءهم ومواقفهم.

فقد كانت مصالح بلدية وهران قد نصبت يوم أمس الثلاثاء خيما في ساحة أول نوفمبر، لإقامة معرض تجاري، في نفس الفضاء الذي يحتضن النقاشات الرمضانية. وهو ما فهمه منشطوه أن "الدولة تريد طردهم من الساحة. وصنعت حجة لنفسها". وعلى عكس ما "خططت له البلدية" تضاعف عدد المواطنين والمواطنات الذين قصدوا هذه الساحة، سهرة أمس الثلاثاء. وعكس السهرات السابقة أيضا، لوحظ حضور أمني كثيف. حيث جرت العادة ألا تتدخل الشرطة إطلاقا لمنع منظمي النقاشات من إجرائها، كما لم يتم توقيف أو ملاحقة أي مشارك فيها. فبمجرد أن وصل المشاركون الأوائل، وجدوا أعوان الشرطة بالزي الرسمي بعدد كبير في الساحة.

وذكر الناشط الحقوقي مهدي بلغربي أن "ضابطا في الشرطة تقرب مني وقال لي أن التجمعات والنقاشات في الساحة العمومية ممنوعة". وامتلأت الساحة وكان النقاش حول سلوك بلدية وهران. ويقول المفكر الأديب سعيد هادف " يجب تحريك القانون ضد بلدية وهران. ما أقدمت عليه البارحة في ساحة أول نوفمبر هو تهديد لاستقرار الدولة لأنه سلوك عنيف ضد نشاط مدني سلم. وبالتالي فإن رئيس بلدية وهران بقراره غير المتبصر يعمل على توريط الدولة في ممارسة غير مبررة. ويسير عكس المنهج الذي أعلنت عنه المؤسسة العسكرية الداعية إلى الحوار. هل بلدية وهران تعمل لمصلحة الجزائر أم لمصلحة جهة معادية للجزائر؟ هذا هو السؤال الذي يجب طرحه عليها أمام العدالة. هذه السلوكات غير المتبصرة هي دعوة لضرب استقرار الجزائر".

وبالرغم من احتلال خيم البلدية لمساحة مهمة من الساحة، إلا أن ذلك لم يمنع انعقاد النقاش سهرة أمس في ساحة أول نوفمبر، ولحسن الحظ أن الشرطة لم تستعمل القوة لطرد المشاركين في "منتدى مواطني وهران" الذي وقف فيه المشاركون دقيقة صمت ترحما على روح الدكتور كمال فخار، وجرى النقاش حول مساره النضالي من أجل الحرية والديمقراطية في الجزائر، بالإضافة إلى التنديد بسلوك البلدية وتعالت النداءات المطالبة برحيل رئيس بلدية وهران نور الدين بوخاتم وفضح "المخطط الذي كان يراد به إحداث فتنة في المدينة".

كما أصدر منشطو "قعدة بوليتيك بلاص دارم" بيانا نددوا فيه بمحاولة منع اللقاء السلمي في الساحة. ولم تصدر مصالح بلدية وهران أي بيان لتبرير ما قامت به.