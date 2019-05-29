جدد أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم، دعوته لفتح حوار يعمل على ايجاد حلول ضمن الشرعية الدستورية.

يواصل قائد الأركان زيارته للناحية العسكرية السادسة بتمنراست، فبعد أن فتح الباب أمس في كلمة توجيهية الباب لحوار شامل جدد اليوم دعوته لحوار يكون بعيد عن الفترات الانتقالية.

وقال الفريق "لا مبرر لاستنزاف الوقت وتضييعه لايجاد حل للازمة". كما فتح المتحدث النار على أشخاص وأطراف دون تسيمتهم قائلا " اشخاص يعملون بمنطق العصابة يسعون لتعطيل المساعي الخيرة".