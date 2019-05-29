ألقت مصالح الأمن لدائرة بني سنوس بتلمسان المتهم بقتل معلمة محو الأمية "ك.خ" التي تم العثور على جثتها مخنوقة بسلك حديدي ليلة الاثنين إلى الثلاثاء في وادي الخميس بذات البلدية. المقبوض عليه شاب يسكن ببلدية الخميس "لا يعاني من أمراض أو اضطراب نفسي، اعترف بارتكاب جريمته في حق هذه المرأة صباح الإثنين الماضي عندما كانت متوجهة نحو مقر عملها" كما ذكرت مصادر مقربة من التحقيق لـ"الخبر".

فقد باغتها بحجر على مستوى الرأس ثم خنقها حتى الموت ليتركها تسبح في دمائها وعاد إلى بيته حيث غير ملابسه. وبينت المعاينة الأولية وجود دم الضحية على ملابسه.

وحسب مصادر "الخبر" فإن الجاني أكد لمصالح الشرطة أنه لم يكن يعرف الضحية وكان في طريقه من أجل الإعتداء على المارة وسلبهم ممتلكاتهم.