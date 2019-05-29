أعلنت مؤسسة المياه والتطهير "سيال"، اليوم الأربعاء، عن انقطاع التزود بالمياه الصالحة للشرب ببلديات العاصمة.

وحسب بيان المؤسسة، فإن هذا الانقطاع بسبب أشغال الصيانة على مستوى شبكة التوزيع الرئيسية التي تقع في شارع ديدوش مراد.

وأضاف ذات المصدر، أن البلديات المعنية بتعليق إمدادات مياه الشرب هي: بلدية الجزائر الوسطى على مستوى حي كريم بلقاسم، شارع دكتور سعدان، شارع باستور، بلدية سيدي امحمد، بلدية بلوزداد على مستوى شارع محمد روني، أحمد أديم، بوعلام ديواني، الطاهر عدلان، سارفونتاس، محمد دوار

وأوضحت مؤسسة "سيال"، أن الانقطاع سيكون اليوم على الساعة 23:00 ليلا إلى غاية صباح غد الخميس على الساعة 06:00 صباحا.