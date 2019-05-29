تظاهر مئات الأشخاص سلميا اليوم الأربعاء بغرداية للمطالبة بفتح تحقيق "مستقل" حول مناضل حقوق الإنسان كمال الدين فخار الذي توفي أمس الثلاثاء عقب دخوله في إضراب عن الطعام.

وسار المتظاهرون الذين كانوا يحملون الأعلام الوطنية وأخرى ترمز إلى الهوية الأمازيغية وبشكل متقطع عبر الشارع الرئيسي للمدينة المؤدي نحو محكمة غرداية ومقر الولاية، مطالبين بفتح "تحقيق مستقل حول ملابسات" وفاة الدكتور فخار .

وردد المشاركون طيلة وقائع هذه المظاهرة وأغلبهم شباب هتافات وشعارات مناهضة للسلطات القضائية والعمومية الذين اتهموهم بالاسم بأنهم "المتسببين في وفاة كمال الدين فخار" . ودعا المتظاهرون أيضا إلى التظاهر بشكل حضاري دون تخريب أو تحطيم ي قبل أن يتفرقوا في هدوء.