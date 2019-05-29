اختار الاتحاد العربي لكرة القدم فريقي شباب قسنطينة ومولودية الجزائر للمشاركة في النسخة المقبلة للبطولة العربية للأندية.

وأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم على موقعه الإلكتروني أنه تلقى مراسلة من الاتحاد العربي تبلغه بدعوة كل من شباب قسنطينة ومولودية الجزائر للمشاركة في نسخة 2019-2020 من المنافسة العربية.

وأضاف نفس المصدر أن عملية قرعة الدور 32 ستقام في 23 أو 24 جويلية المقبل، حيث ستجرى لقاءات الذهاب يومي 20و21 أوت والعودة يومي 27و28 من نفس الشهر، علما أن نظام المنافسة سيكون على طريقة الإقصاء المباشر.