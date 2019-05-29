أعلن الجناح الدولي لاتحاد الجزائر عبد الرحمن مزيان، رحيله حيث من المتوقع أن يلتحق بنادي الجزيرة الإماراتي، حسب ما أوردته القناة الخاصة "دزاير تي في".

وصرح مزيان لنفس المصدر قائلا: "حان الوقت لمغادرة اتحاد الجزائر بعد قضائي 8 مواسم مع هذا النادي. لقد كانت المباراة ضد شباب قسنطينة الأخيرة بالنسبة لي. أتمنى كل النجاح للفريق في الاستحقاقات القادمة".

وجاء اعلان اللاعب البالغ من العمر 25 سنة على هامش حفل تسليم درع بطل موسم 2018-2019 الذي جرى ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء بملعب عمر حمادي ببولوغين، والذي ميزه سوء التنظيم.

وكان من المقرر أن يغادر ابن مدينة المدية، نادي "سوسطارة" خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الأخيرة للالتحاق بنادي الكويت الكويتي قبل أن تفشل الصفقة.

وتلقى اللاعب استدعاءين للفريق الوطني تحت قيادة المدرب الوطني جمال بلماضي على العارضة الفنية للخضر وهذا وديا أمام قطر بالدوحة (1-0) وأمام الطوغو في لومي (4-1) لحساب تصفيات كأس إفريقيا للأمم-2019.