تم تخصيص 22 ألف تذكرة لنهائي كأس الجزائر لكرة القدم والذي سيجمع بين شباب بلوزداد وشبيبة بجاية يوم 8 جوان المقبل بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة ابتداء من الساعة 17:00، حسب ما علم اليوم الأربعاء من طرف المنظمين.

وسيحق لمناصري كل فريق الاستفادة من 11 ألف تذكرة. ففيما يخص الشباب فإن عملية البيع ستتم بملعب 20 أوت 1955 بالجزائر، أما بالنسبة لشبيبة بجاية فسيتم طرحها بملعب الوحدة المغاربية ببجاية.

وتأهلت التشكيلة العاصمية إلى النهائي الـ11 في تاريخها على حساب شباب قسنطينة (0-1 ذهاب، 2-0 بعد الوقت الإضافي، إياب).

أما فيما يخص تشكيلة "يما قورايا" فقد افتكت ورقة النهائي على حساب وفاق سطيف (2-1 ذهاب، 0-1 إياب).