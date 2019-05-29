تم الإعلان عن الكرة التي سوف يقع اعتمادها خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة بين 21 جوان و19 جويلية المقبلين وذلك من قبل الشركة الراعية.

ونشرت الشركة مقطع فيديو عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي للكرة الرسمية لـ"كان مصر 2019" بعد حصولها على حقوق الكرة في البطولة الأفريقية.

وأكدت الشركة أن الكرة معتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وعليها ألوان علم مصر (الأحمر والأسود والأبيض) مع تصميم بسيط بعيدًا عن الألوان التي كانت معروفة بها الكرات التي سبق أن ظهرت بالبطولات الأفريقية وأشهرها "واوابا" في عام 2008.