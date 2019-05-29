احتج عمال جريدة الشعب، اليوم الأربعاء، للمرة الثالثة، للمطالبة بإعادة الاعتبار للمؤسسة وتجسيد تطلعات ومطالب مهنية مشروعة.

وحمّل العمال الرئيسة المديرة العامة للجريدة، أمينة دباش، المسؤولية الكاملة عن الأوضاع المشحونة داخل المؤسسة والرداءة التي وصلت إليها الجريدة. وينتظر العمال منها التحرك بشكل فوري ومستعجل دون تأخير أو مراوغة لحل المشاكل.

كما نددوا بأسلوب المديرة العامة في التعاطي مع المطالب المشروعة، عبر إنشاء لجنة بشكل ارتجالي، كانت تهدف من خلالها للالتفاف وربح الوقت، عبر الدخول في قنوات بيروقراطية لا تسمن ولا تغني. وبعد ضغط من العمال تم إسقاط تلك اللجنة وحلها بعد 24 ساعة فقط من تنصيبها.

وتفطن العمال لمحاولات بائسة لتشتيت مطالبهم عبر بث الفرقة والشقاق فيما بينهم، رافعين شعار "عمال الشعب خاوة خاوة"، إلى جانب شعارات "عمال جريدة الشعب غاضبون"، "جريدة الشعب صوت الشعب"، "لا للمناورات والحلول الترقيعية"... وأكدوا استمرار التعبئة إلى غاية تحقيق مطالبهم كاملة غير منقوصة.