أعلنت البحرية الليبية, اليوم الاربعاء , أن حرس السواحل تمكن من إنقاذ 124 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قاربين مطاطيين قبالة سواحل البلاد.

وذكر مكتب الإعلام بالقوات البحرية الليبية, في بيان , أن عملية الإنقاذ "جاءت بناء على بلاغ وارد من غرفة عمليات حرس السواحل التي تلقت نداء استغاثة من قاربي هجرة غير شرعية, بتعطل محرك أحدهما بالكامل, فيما كان الآخر شبه عاطل على بعد حوالي 55 ميلا شمال منطقة زوارة".

وأوضح البيان , أن المهاجرين الـ 124 الذين كانوا على متن القاربين , من بينهم 103 رجال وامرأة و20 طفلا من جنسيات إفريقية وعربية وبنغالية, مشيرا إلى أنه "تم إنزال المهاجرين في النقطة التابعة لحرس السواحل بقاعدة طرابلس البحرية, وجرى تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم, وتسليمهم إلى مركزي إيواء تابعين لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية".