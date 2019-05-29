بدأت شركة "سامسونغ" بطرح هاتف "Galaxy M20"، بمواصفات منافسة، وسعر لا يتجاوز الـ 275 دولارا.

ومن أبرز ما يميز هذا الهاتف هو هيكله المقاوم للماء والغبار، المزود بشاشة عالية الدقة بمقاس 6.3 بوصة، فيها ثقب صغير في منتصفها من الأعلى مخصص للكاميرا الأمامية.

كما زود هذا الهاتف بمعالج "Exynos 7904" ثماني النوى، بتردد 1.8 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات "Mali-G71"، وذاكرة وصول عشوائي 3/4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32/64 غيغابايت، قابلة للتوسيع، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، تكفيه ليعمل ليومين في حال استخدامه لإجراء المكالمات وتصفح الإنترنت ومشاهدة الفيديوهات.

وأتى "Galaxy M20" أيضا بكاميرا أساسية مزدوجة بدقة "13+5" ميغابيكسل، وشريحة NFC لنقل البيانات والدفع الإلكتروني، ونظام تشغيل "Android8.0 Oreo"، ومنفذ "UCB-C".