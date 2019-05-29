استطاعت النيابة لدى محكمة تلمسان من أن ترد الاعتبار لشخص شرطي تعرّض للإهانة من طرف ابن أحد الأباطرة الذين كانوا يتحكّمون في زمام الأمور بتلمسان، ومن الذين لا تطبق عليهم قوانين الجمهورية، حيث إن ابن هذا الشخص أهان شرطيا أمام الملأ وأحدث فوضى عارمة في الطريق، وقال للشرطي في تحدّ كبير ”أنا الدولة ولا تستطيع أن تفعل شيئا”. والغريب في الأمر أن عناصر الشرطة لم يستطيعوا القيام بأي شيء وأطلقوا سراح المعتدي على زميلهم إلى غاية تدخل النيابة بعد علمها بالخبر، حيث أصدرت على الفور أمرا بالقبض على الجاني ووضعه رهن الحبس لتنتصر للشرطي الذي تعرّض لـ”الحڤرة”.