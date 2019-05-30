استرجع شباب بلوزداد أخيرا كأس بطولة الجزائر لموسم 2000 /2001، بعد أن قرر اللاعب السابق للنادي فيصل باجي، تسليمها لإدارة الفريق بعد 18 سنة كاملة من ”احتجازها” في منزله، وهذا على هامش حفل رمزي نظمته بلدية محمد بلوزداد سهرة أول أمس، وهذا في انتظار أن يحذو بقية ”المحتجزين” من لاعبين ومسيرين سابقين حذوه ويعيدوا بقية الكؤوس التي توج بها الشباب سابقا وأولهم رئيس الرابطة السابق محفوظ قرباج الذي يحتفظ بكأس الجزائر 2009 والمسير السابق منير جعدي الذي يحتفظ بكأس الجزائر 2017.