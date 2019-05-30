وجّه اتحاد التجار لولاية سوق أهراس شكوى للوالي ومدير الضرائب حول تعرض منسقه الولائي لاستفزازات وتطاول من طرف رئيس مركز تحصيل الضرائب بالنيابة وصلت حد إهانة أحد أبرز مجاهدي الثورة التحريرية. اتحاد التجار ورئيس منظمة أرباب العمل والمقاولين، استهجنوا طريقة تعامل رئيس مركز الضرائب بالنيابة الذي هدد بفرض غرامة تأخير تسديد الضريبة على الدخل الإجمالي بعد 20 ماي الجاري، ورغم تذكيره من طرف ممثلي التجار والمقاولين بحرمة شهر الصيام، وتذكيره بالاتفاق السابق المدون في محضر اجتماع بين الطرفين، إلا أن الأخير انفجر غاضبا وقام يصرخ بألفاظ مشينة لإخلاء مكتبه، حيث لم يغفل منسق اتحاد التجار ورئيس منظمة أرباب العمل نقله عبر شكواهم لوالي الولاية ومدير الضرائب، منددين بهذه السلوكات التي تسود الإدارة خاصة خلال رمضان.