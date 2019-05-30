أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن موعد ليلة الشك لترقب هلال غرة شهر شوال لهذا العام 2019 ، ستكون يوم الإثنين القادم.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم الخميس "تعلم اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف كافة المواطنين أن موعد ليلة الشك لترقب هلال غرة شهر شوال لهذا العام 1440هـ/ 2019 م سيكون يوم الإثنين 29 رمضان 1440 هجري الموافق لـ 3 جوان 2019".

وأضاف ذات المصدر، أنه إحياء لهذه السنة المباركة ستعقد ندوة خاصة بليلة الشك ابتداء من وقت صلاة المغرب بدار الإمام -المحمدية بالجزائر العاصمة- وستبث على المباشر عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.