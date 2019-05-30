أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي، أوقفت يوم 29 ماي 2019، إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، تسعة (09) منقبين عن الذهب وضبطت مسدسا (01) من نوع TROV مع مخزن ذخيرة ومنظار ميدان، بالإضافة إلى (19) مولدا كهربائيا و(15) مطرقة ضغط وجهاز (01) كشف عن المعادن وعشرة (10) أكياس من خليط الحجارة وخام الذهب ومركبتين (02) رباعيتي الدفع.



كما أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالوادي، تاجر مخدرات كان على متن مركبة سياحية محملة بـ (44.5) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما حجز عناصر الدرك الوطني (930000) وحدة من المواد شبه الصيدلانية بورقلة.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل وعناصر الدرك الوطني بكل من وهران والغزوات، محاولتي هجرة غير شرعية لـ (17) شخصا كانوا على متن قوارب مطاطية، فيما تم توقيف (52) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان وتمنراست.