اعترف المشتبه به الرئيسي في الاعتداء الذي وقع في مدينة ليون بجنوب شرق فرنسا الجمعة الماضي، بأنه قام بتصميم الطرد المفخخ الذي أسفر انفجاره عن إصابة 13 شخصا بجروح. وكانت القنبلة اليدوية الصنع التي استخدمت في العملية، تحوي كمية قليلة من بيروكسيد الأسيتون.

وذكر مصدر قريب من التحقيق، أن المشتبه به الرئيسي في الاعتداء الذي وقع في مدينة ليون يوم الجمعة، أقر بأنه قام بتصميم الطرد المفخخ الذي خلف 13 جريحا.

وأوضح هذا المصدر، أن محمد هشام وهو جزائري في الرابعة والعشرين من العمر تم توقيفه صباح الإثنين الفارط، واعترف خلال التحقيق معه في مقر الإدارة الفرعية لمكافحة الإرهاب في ضاحية باريس. كما تم توقيف والده ووالدته وشقيقه أيضا.

ويذكر أنه، نحو الساعة 17:30 من الجمعة، قام شاب يضع نظارات شمسية وقبعة ويركب دراجة هوائية، بوضع كيس ورقي يحوي براغي وكرات معدنية وبطاريات وكذلك جهاز للتفجير عن بعد، أمام مخبز في شارع للمشاة.

وأسفر انفجار هذه القنبلة اليدوية الصنع التي كانت تحوي كمية قليلة من بيروكسيد الأسيتون عن إصابة 13 شخصا بجروح طفيفة.