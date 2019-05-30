نظم الطلبة صبيحة اليوم الخميس، دقيقة صمت ترحما على روح كمال الدين فخار وكل شهداء الجزائر خلال اعتصام أمام مدخل جامعة "إيجيامو" معهد الهندسة البحرية سابقا، تحت لافتة الجامعة التي تحمل أسماء مجاهدين من الرعيل الأول أحمد بن بلة والدكتور مراد سليم طالب.

وردد المشاركون في الاعتصام المشكلين في غالبيتهم من طلبة جذع مشترك العلوم الاجتماعية، شعارات الحراك المعهودة بقيادة أحد أساتذتهم أيوب عماري المداوم على الحراك منذ 22 فيفري الماضي.

وقرر الطلبة تنظيم الوقفة الرمزية بمناسبة انتهائهم من امتحانات السداسي الثاني وتوجيه رسالة عن عزيمتهم العودة للحراك والمسيرات مجددا بعد تفرغهم من الدراسة. وانتهى الاعتصام كالعادة بترديد نشيد قسما.