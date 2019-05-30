أعلنت وزارة التجارة عن تسخير 60.362 تاجرا للمداومة خلال أيام عيد الفطر المبارك لضمان تموين منتظم للمواطنين بالمواد

والخدمات ذات الاستهلاك الواسع ، حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان للوزارة.

وحسب ذات المصدر فإن عدد التجار المسخرين للمداومة خلال عيد الفطر لهذا العام سجل ارتفاعا ملحوظا قدر بـ 19 بالمائة مقارنة بسنة 2018 .

و حسب فئات النشاط فان 4.992 تاجر ينشطون في قطاع المخابز معنيون ببرنامج المداومة خلال العيد، إلى جانب 33.475 تاجر في المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه إضافة إلى 11.526 آخرين في نشاطات مختلفة.

كما أكد ذات المصدر، أن وحدات إنتاجية سيشملها برنامج المداومات خلال نفس الفترة ويبلغ عددها 445 وحدة إنتاجية منها 141 ملبنة، 270 مطحنة و34 وحدة مياه معدنية.

ولمتابعة مدى تنفيذ برنامج المداومة ، أكدت الوزارة أنها سخرت 2.233 عون مراقبة عبر كامل التراب الوطني، مذكرة اعتمادها على مساهمة التجار للمشاركة بقوة في إنجاح برنامج المداومة، من أجل تموين المواطنين بالمواد ذات الاستهلاك الواسع خلال المناسبات والأعياد الوطنية والدينية.

كما تعلم بالمناسبة جميع التجار على إلزامية استئناف نشاطاتهم التجارية بعد عطلة العيد طبقا للأحكام الجديدة للقانون 08/04 المتعلق بشروط ممارسات النشاطات التجارية، المنظم للعطل خلال الأعياد الوطنية و الدينية و تدعوهم في هذا الشأن إلى إعادة فتح محلاتهم التجارية.