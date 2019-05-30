أصدر النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف، بيانا تلقت "الخبر" نسخة منه، أكد فيه بأن النيابة العامة لدى مجلس قضاء سطيف، قد قامت بفتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد، وتم إحالة سبع قضايا منها على الجهات المخولة بالتحقيق.

القضايا تخص رؤساء سبعة مجالس شعبية بلدية لتمتعهم بالامتياز القضائي، فيما تم تقديم سبع قضايا أخرى على نيابات الجمهورية التابعة لدائرة الاختصاص من طرف مصالح الشرطة، وأحيلت على جهات التحقيق وصدر فيها أوامر بالإيداع الحبس المؤقت وأخرى بالوضع تحت الرقابة القضائية، زيادة على تحقيقات أخرى في قضايا فساد بالجملة لا زالت في طور التحقيق غير أن سرية التحقيقات تمنع كشفها حتى يتم الانتهاء منها.

للإشارة هذا البيان هو الأول من نوعه الصادر عن مصالح النيابة العامة لمجلس قضاء سطيف.