أدانت، اليوم الخميس، محكمة بئر العاتر بتبسة قسم الجنح، 18 شخصا بتهمة تبديد المال العام وخرق قانون الصفقات العمومية بأحكام متفاوتة بالحبس.

وأضافت مصادر عليمة لـ "الخبر"، أن من بين المتهمين رئيس البلدية السابق لبلدية بكارية بـ 3 سنوات حبسا نافذة ونائبه ورئيس قباضة الضرائب ما بين البلديات الكويف 06 أشهر حبس نافذة.

فيما أدين عضوين بذات البلدية بسنة حبس نافذة وأدين 7 موظفين ومستثمر و03 أشخاص آخرين بسنتين حبس نافذة.

القضية ستكون محل استئناف في الـ 8 أيام القادمة على مستوى الغرفة القضائية بالمجلس .