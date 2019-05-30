نظم صباح اليوم الخميس، ببسكرة العشرات من المواطنين وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الشعبي الولائي للمطالبة بتنحية رئيس لجنة الاستثمار والرئيس السابق لغرفة التجارة خبزي عبد المجيد الذي اتهموه بزرع الفتنة والحديث باسم الأعيان على خلفية قيامه بحرب إعلامية و فايسبوكية يدعي فيها وجود فساد فيما تتعلق بمشاريع الاستثمار والعقار الصناعي.

بخروج هؤلاء المحتجين المحسوبين على رئيس غرفة التجارة الحالي ورئيس اتحاد بسكرة فارس بن عيسى إلى الشارع للاعتصام أمام مقر المجلس الولائي للمطالبة بتوقيف و تنحية رئيس لجنة الاستثمار والرئيس السابق لغرفة التجارة خبزي عبد المجيد يكون الصراع قد بلغ مرحلة اللارجوع بين الطرفين خاصة بعد قيام هذا الأخير بحملة فايسبوكية يدعي فيها محاربة الفساد و خاصة المتلاعبين بالعقار الصناعي آخرها ملف حمام الجرب الذي استفاد صاحبه بقطعة أرضية كبيرة في عهد الوالي الأسبق وتوسعة دون أن ينجز مشروعه وملفات أخرى وضعت رئيس غرفة التجارة الحالي في خندق واحد مع والي الولاية.

وفي الوقفة المذكورة التي عرفت رفع لافتات كتب عليها "خبزي ديڨاج " قال فارس بن عيسى أن من يدعي محاربة الفساد الاستثماري والعقاري هو مستفيد من عدة مزايا وأراضي فضلا على أنه حاول ركوب موجة الحراك وخلق فتنة بين الأميار و الوالي .

واتهم بن عيسى سلفه خبزي بمحاولة تكسير فريق اتحاد بسكرة في مقابلة البليدة ولم يتوقف عن شتم والي الولاية مدعيا الحديث باسم المجلس الولائي تارة وتارة أخرى باسم الغرفة ومرة أخرى باسم الأعيان ليمارس الوصاية على الجميع، وحسبه، أن خبزي متورط هو الآخر في الفساد من خلال مصنع السكر والهبة الإيرانية على حد قوله والأراضي الفلاحية والعقارات التي استولى عليها في منطقة النشاطات وغيرها.

من جانب آخر، رد خبزي في اتصال هاتفي مؤكدا أنه هيئة رقابية بحكم رئاسته للجنة الاستثمار لكن والي الولاية وضع أمامه جميع العراقيل لثنيه عن القيام بدوره، ناهيك على الضغط عليه للحيلولة دون فتح ملفات الاستثمار والعقار في بسكرة وتسائل محدثنا من هؤلاء حتى يتكلموا باسم والي الولاية و بأي صفة ؟. وأبدى خبزي استعداده للذهاب للعدالة والتحقيق معه إذا ما ثبت أنه متورط في الفساد.