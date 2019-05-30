دخل إضراب الحقوقي المعتقل بسجن بلعباس عبد الله بن نعوم عن الطعام يومه 81، حيث باتت حياته في خطر حسب هيئة الدفاع.

وذكر المحامي عبد الغني بادي اليوم الخميس "بعد زيارة السجين السياسي عبد الله بن نعوم بسجن سيدي بلعباس والمضرب عن الطعام منذ 81 يوم، مازال يصر على المضي قدما في معركته مع الأمعاء الخاوية، رغم إلحاح الدفاع على ضرورة توقفه فورا بسبب ما ظهر عليه من انهيار تام في جسمه والذي صار لا يتحرك إلا مقعدا على كرسي، هزيل الجسم، يجد صعوبة في الكلام والتواصل".

وأضاف بادي "نحمل السلطات كامل المسؤولية عن أي مكروه يلحق بالسجين ونطالب بالإفراج عنه فورا".

وتم إدانة بن نعوم المنحدر من ولاية غليزان بثلاثة سنوات سجنا سنة 2018 بعدة تهم من بينها: إهانة رئيس الجمهورية، واستعمال جراح المأساة الوطنية لإضعاف الدولة. بعد نشره في صفحته على الفيسبوك تدوينات ينتقد فيها الحكومة الجزائرية وسياساتها في التعامل مع ضحايا المأساة الوطنية.