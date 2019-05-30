أفرج اليوم الخميس الناخب الوطني جمال بلماضي بعد انتظار طويل عن قائمة 23 لاعبا الذين سيتنقلون إلى مصر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019 المقرر إجراؤها بمصر.

وكانت غالبية اختيارات الناخب الوطني متوقعة باستثناء عودة كل من إسلام سليماني وعدلان قديورة رغم بعدهما عن المنافسة وبدرجة أقل مهدي زفان، فيما سيحمل بلقبلة القميص الوطني لأول مرة مع الأكابر بعدما سبق له المشاركة في أولمبياد ري ودي جانيرو مع الآمال.

استقرار في ثلاثي الحراسة

في حراسة المرمى فضل بلماضي الاستقرار على الثلاثي الذي استدعي خلال التربصات الأخيرة للمنتخب، حيث عاد مبولحي بعد غيابه عن مقابلتي غامبيا وتونس شهر مارس الماضي، فمن المنتظر أن يكون الحارس رقم واحد في "الكان" نظرا لخبرته الكبيرة، فيما سيتنافس عز الدين دوخة والكسندر أوكدجة على منصب الحارس الثاني.

الدفاع .. بلماضي يفضل زفان على لوصيف

أبز ما ميز خط الدفاع هو عودة مهدي زفان لـ"الخضر" ليكون بديلا ليوسف عطال على الجهة اليمنى، وذلك عكس التوقعات التي كانت ترشح ينتظر استدعاء لاعب نادي بارادو هيثم لوصيف خاصة أن بلماضي مدحه كثيرا مؤخرا في حوار مع الموقع الالكتروني لقناة "بي إن سبورت"، واصفا إياه بعطال الجديد.

على الجهة اليسرى، ورغم عودته إلى الميادين وتسجيله لهدف في اللقاء الأخير مع ناديه نابولي في "الكالتشيو"، إلا أن غياب فوزي غلام عن قائمة بلماضي كان متوقعا، بعدما تحدثت تقارير إعلامية عن طلب غلام من بلماضي إعفائه من سفرية مصر نظرا لعدم إحساسه باسترجاع كامل مستواه بعد غياب طويل بسبب الإصابة، حيث سيعتمد بلماضي في هذا المنصب على الثنائي رامي بن سبيعني ومحمد فارس المتالقين مع رين الفرنسي وسبال الإيطالي على التوالي.

وبدون مفاجآت وجه بلماضي الدعوة في وسط الدفاع للرباعي عيسى ماندي، مهدي طاهرت، جمال بلعمري ورفيق حليش.

تغييرات في وسط الميدان

أرغمت الإصابات العديدة وابتعاد بعض اللاعبين عن الميادين جمال بلماضي على إجراء بعض التغييرات على خط الوسط، فبعد إصابة كل من أسامة شيتة وفيكتور لكحل وجه الناخب الوطني لأول مرة الدعوة لهاريس بلقبلة الذي صعد مؤخرا مع ناديه براست للدرجة الأولى الفرنسية، كما استنجد بلماضي بعدلان قديورة، المبعد منذ مقابلة البنين في كوتونو، رغم بعده الكبير عن المنافسة، كما حملت القائمة تواجد صاحب 19 عاما ومتوسط ميدان نادي بارادو هشام بوداوي واسماعيل بن ناصر ومهدي عبيد، بالإضافة إلى صاحب الخبرة والفائز بالثنائية في تركيا سفيان فيغولي.

والملفت للانتباه أيضا هو إبعاد كل من سفير تايدر ونبيل بن طالب وياسين بن زية ومحمد بن خماسة لأسباب مختلفة.

الهجوم.. سليماني المفاجئة

لم تحمل قائمة 23 مفاجآت على الجناحين، حيث سيختار بلماضي بين رياض محرز وآدم وناس على الجهة اليمنى من الهجوم، مع أفضلية لصاحب الرباعية مع مانشستر سيتي للظفر لمكانة في التشكيلة الأساسية، فيما سيكون التنافس قويا بين المتألق مع الترجي التونسي يوسف بلايلي والعائد ياسين براهيمي على الجهة اليسرى.

في منصب قلب الهجوم، خالف بلماضي كل التوقعات باختياره إسلام سليماني ليكون ثاني المهاجمين في القائمة بعد بغداد بونجاح، رغم غيابه الطويل عن المنافسة.

فإذا كان غياب بلفوضيل راجعا لإصابته في المقابلة الأخيرة مع ناديه في البطولة الألمانية، فإن استبعاد هداف البطولة الجزائرية بـ20 هدفا زكريا نعيجي وبدرجة اقل أسامة درفلو الذي قدم موسما مقبولا في البطولة الهولندية يطرح علامات الاستفهام، إلا إذا فضل بلماضي الخبرة على الجاهزية الحالية للاعب.

من جهى أخرى لم يوجه جمال بلماضي الدعوة لهداف مونبوليي الفرنسي أندي ديلور، الذي عبر مؤخرا عنررغبته في تمثيل المنتخب الجزائري بعدما سبق له اللعب في الفئات الشبانية للديكة.