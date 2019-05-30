استقبل وزير الطاقة، محمد عرقاب، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة الرئيس المدير العام للمجمع الفرنسي توتال، باتريك بوياني بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي.

وخلال هذا اللقاء استعرض الطرفان العلاقات بين مجمع توتال ومجمع سوناطراك لاسيما في المجالات الغازية وأفاق التنسيق بين المجمعين في مشاريع ذات قيمة مضافة كبيرة في الجزائر وفي الخارج حسب بيان لوزارة الطاقة.

كما تناول الجانبان المشاريع المستقبلية الواجب تحقيقها برا وفي عرض البحر والطاقات المتجددة والبتروكمياء.

من جهة أخرى، أعرب الطرفان عن "الإرادة الثابتة للمجمعين الاقتصاديين في الحفاظ على المصالح المشتركة والعمل على تطوير شراكة براغماتية تقدم قيمة مضافة للطرفين على المدى المتوسط والطويل"حسب ذات البيان.

وتأتي زيارة المسؤول الفرنسي بعد تصريحات وزير الطاقة، محمد عرقاب، الأحد الماضي التي أكد فيها عدم وجود أية صفقة بين الشركة الفرنسية "توتال" والمجمع الأمريكي "أناداركو" لشراء أصول هذا الأخير بالجزائر.

وقال عرقاب في رده على سؤال لأحد الصحفيين حول احتمال شراء "توتال" لأصول المجمع الأمريكي في الجزائر، أنه "تمت مراسلة مجمع اناداركو للاستفسار حول هذه المعلومة غير أنه لم يردنا أي جواب من طرفه. ذلك يعني بالنسبة لنا أنه ليس هناك صفقة بينهما".

كما أكد الوزير، أنه في حالة تبوث هذه الصفقة "سنتدخل في الوقت المناسب وسنستعمل جميع الوسائل القانونية التي تنصب في مصلحة سوناطراك والجزائر بصفة عامة".