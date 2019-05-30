تدخلت مغرب اليوم الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشريعة جنوب غرب تبسة لأجل تحويل جثة سيدة تبلغ من العمر حوالي 23 ، متوفية شنقا ومعلقة بحبل الى عمادة سقف غرفة بمنزلها العائلي بدوار بلتروث الى المجثمة بالمؤسسة الاستشفايية محمد الشبوكي وهي متزوجة وام لبنت . وقد امر وكيل الجمهورية بفتح تحقيق في ملابسات الحادثة وتشريح الجثة واعداد الطبيب الشرعي لتقرير الخبرة الطبية حول الاسباب العلمية للوفاة مااذا تعلق الامر بفعل اجرامي بالرغم من ترجيح فرضية الانتحار حسب ما يتداول محليا .