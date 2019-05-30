تدخلت مغرب اليوم الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشريعة جنوب غرب تبسة لأجل تحويل جثة سيدة تبلغ من العمر حوالي 23 ، متوفية شنقا ومعلقة بحبل إلى عمادة سقف غرفة بمنزلها العائلي بدوار بلتروث إلى المجثمة بالمؤسسة الاستشفايية محمد الشبوكي وهي متزوجة وأم لبنت . وقد أمر وكيل الجمهورية بفتح تحقيق في ملابسات الحادثة وتشريح الجثة وإعداد الطبيب الشرعي لتقرير الخبرة الطبية حول الأسباب العلمية للوفاة ما إذا تعلق الأمر بفعل إجرامي بالرغم من ترجيح فرضية الانتحار حسب ما يتداول محليا .