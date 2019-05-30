بالرغم المحاولات المستميتة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه، لإعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول رفضا للخسارة، أظهر استطلاع للرأي أُجري لحساب حملة حزب العدالة والتنمية الحاكم، تقدم مرشح المعارضة بفارق 3 نقاط مئوية، قبل الانتخابات التي ستجرى الشهر المقبل.



ويسعى حزب العدالة والتنمية لتحقيق نتيجة مختلفة عن الهزيمة التي لحقت به بفارق ضئيل، عندما فاز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي أكرم إمام أوغلو بالمنصب في مارس الماضي.



ومثلت خسارة الحزب الحاكم لإسطنبول، واحدة من أكبر الانتكاسات الانتخابية لأردوغان منذ وصوله إلى السلطة قبل 16 عاما.



وكانت السلطات قد ألغت نتيجة الانتخابات بعد شكاوى حزب العدالة والتنمية من حدوث مخالفات، لتنتهي ولاية إمام أوغلو بعد أقل من ثلاثة أسابيع، ودعت إلى انتخابات جديدة في 23 جوان.



ويتماشى الاستطلاع إلى حد بعيد مع استطلاعات رأي أخرى حول خطط الناخبين في الأيام الأخيرة، في أكبر مدينة ومركز تجاري في تركيا، والتي يحكمها حزب العدالة والتنمية منذ ربع قرن.