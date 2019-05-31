كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الخميس مخبأ للأسلحة والذخيرة قرب الشريط الحدودي بالقطاع العملياتي شمال شرق إن أمناس.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه "في إطار مكافحة الإرهاب و إثر دورية بحث و تفتيش قرب الشريط الحدودي بالقطاع العملياتي شمال شرق إن أمناس بالناحية العسكرية الرابعة، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 30 ماي 2019، مخبأ للأسلحة و الذخيرة".

وأشار البيان إلى أن المخبأ يحتوي على قاذف صاروخي RPG7، ثلاث قذائف للقاذف صاروخي RPG7، ثلاثة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف بالإضافة إلى ثلاثة مخازن و كمية من الذخيرة.

وأكد البيان أن هذه العملية "تأتي لتؤكد مرة أخرى على اليقظة العالية و الحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود في الحفاظ على سلامة ترابنا الوطني وإحباط أية محاولة للمساس بأمن و استقرار البلاد".