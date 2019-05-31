أعلنت مديرية التوزيع للكهرباء والغاز للحراش، التابعة لشركة توزيع الكهرباء والغاز للجزائر، عن انقطاع في التموين بالغاز مبرمج يوم الإثنين المقبل بحي درڤانة (الجزائر)، وذلك بسبب عملية ربط السكنات بشبكة التوزيع.

وقد برمج هذا الانقطاع بداية من الساعة التاسعة (9:00 ) صباحا و يستمر إلى غاية الساعة الواحدة (13:00) من نهار يوم الاثنين 3 جوان المقبل و ذلك بسبب أشغال ربط سكنات الديوان الوطني للترقية و التسيير العقاري من صيغة الاجتماعي الايجاري بمنطقة درڤانة، وسيمس الانقطاع في التزويد بالغاز أيضا الحي المسمى حوش بن دالي باي.