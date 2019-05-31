مباشر: الحراك في جمعته الخامسة عشرة

أخبار الوطن
31 مايو 2019 () - إسلام.ب
صورة: مصطفى بسطامي "الخبر"
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11:32 تجمع المتظاهرين بمحيط البريد المركزي.

 

11:21 المتظاهرون يسيرون من ساحة موريس أودان نحو ساحة البريد المركزي.

11:10 تجمع للمتظاهرين في ساحة موريس أودان بعد منعهم من التجمهر قي محيط البريد المركزي

10:43 بداية تجمع المتظاهرين بوسط العاصمة

10:38 محيط البريد المركزي من خميستي إلى باستور وحتى الجامعة المركزية .. استجواب واعتقال تعسفي للمواطنين .. العشرات من رجال الشرطة بالزي المدني والرسمي.

9:45 مثل الجمعة الماضية. تعزيزات أمنية مشددة في محيط ساحة البريد المركزي واعتقالات بالجملة لمواطنين ملتحقين بها أو حتى مارين منها. مصطفى بسطامي "الخبر".

9:30 يتواصل الحراك الشعبي في جمعته 15 على التوالي في مختلف ولايات الوطن للمطالبة برحيل بقية رموز الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

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