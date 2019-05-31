أعلن، آليو سيسي، مدرب المنتخب السنغالي، منافس "الخضر" خلال كأس أمم إفريقيا القادمة، عن قائمة من 25 لاعبا للدخول في تربض تحضيري ابتداءا من 4 جوان المقبل.

ولم تحمل القائمة مفاجآت، حيث وجه سيسي الدعوة لأبرز نجوم أسود التيرانغا المحترفة في أوروبا، يتقدمه هداف ليفربول ساديو ماني، وصخرة دفاع نابولي خاليدو كوليبالي.

للتذكير سيضطر سيسي لإبعاد لاعبين من القائمة لاحقا، بما أن "الكاف" تلزم المنتخبات المشاركة في الحدث القاري إعداد قائمة نهائية بـ 23 لاعبا.

القائمة كاملة:

حراسة المرمى:

عبدولاي ديالو (رين الفرنسي)، ألفريد غوميز (سبال الإيطالي)، ادوارد ميندي (ريمس الفرنسي).

الدفاع:

ساليف ساني (شالك الألماني)، خاليدو كوليبالي (نابولي الإيطالي)، بيب أبو سيسي (أولمبياكوس اليوناني)، لمين قاساما (غازي عنتاب التركي)، موسى واقي (برشلونة الاسباني)، يوسف سابالي (بوردو الفرنسي)، ساليو سيس (فالونسيان الفرنسي).

وسط الميدان:

ادريسا قانا (افرتون الانجليزي)، الفريد ندياي (ملقة الاسباني)، بادو ندياي (غالاتا سراي التركي)، كريبن دياتا (بروج البلجيكي)، شيخ كوياتي (كريستال بالاس الانجليزي)، سادا تيوب (نيم الفرنسي)، سيدي سار (لوريون الفرنسي)، هنري سيفات (بورصاسبور التركي).

الهجوم:

كايتا بالدي (لازيو الإيطالي)، ساديو ماني (ليفربول الانجليزي)، موسى كوناتي (أميان الفرنسي)، ايسمايلا سار (رين الفرنسي)، مباي دياني (غالاتا سراي التركي)، مباي نيانغ (رين الفرنسي)، سانتي نغوم (نانسي الفرنسي).