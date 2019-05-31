أسفر حادث مرور وقع اليوم الجمعة على مستوى الطريق السيار شرق-غرب في شطره التابع اقليميا لولاية عين الدفلى عن وفاة امرأة شابة و إصابة زوجها و ابنيها اللذان لا يتعدى عمرها الثلاثة سنوات بجروح, حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

و تمثل هذا الحادث الذي وقع بالمنطقة المسماة القرية الفلاحية التابعة لبلدية جليدة في حدوث اصطدام ما بين سيارة سياحية و أخرى نفعية خلف وفاة إمرأة شابة تبلغ من العمر 30 سنة و إصابة كل من زوجها (30 سنة) و ابنيها (سنتين و ثلاثة سنوات) بجروح، حسب ذات المصالح التي أكدت تلقي الجرحى للإسعافات الأولية بعين المكان.

و على إثر تدخل مصالح الحماية المدنية تم نقل جثة الضحية لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين الدفلى فيما تم تحويل الجرحى نحو مصلحة الإستعجالات بذات المؤسسة الإستشفائية لتلقي العلاج.