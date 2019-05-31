وفاة إمرأة في حادث مرور بعين الدفلى

مجتمع
31 مايو 2019 () - واج/س.أ
0 قراءة
+ -

أسفر حادث مرور وقع اليوم الجمعة على مستوى  الطريق السيار شرق-غرب في شطره التابع اقليميا لولاية عين الدفلى عن وفاة  امرأة شابة و إصابة زوجها و ابنيها اللذان لا يتعدى عمرها الثلاثة سنوات  بجروح, حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

و تمثل هذا الحادث الذي وقع بالمنطقة المسماة القرية الفلاحية التابعة لبلدية  جليدة في حدوث اصطدام ما بين سيارة سياحية و أخرى نفعية خلف وفاة إمرأة شابة  تبلغ من العمر 30 سنة و إصابة كل من زوجها (30 سنة) و ابنيها (سنتين و ثلاثة  سنوات) بجروح، حسب ذات المصالح التي أكدت تلقي الجرحى للإسعافات الأولية بعين  المكان.

و على إثر تدخل مصالح الحماية المدنية تم نقل جثة الضحية لمصلحة حفظ الجثث  بمستشفى عين الدفلى فيما تم تحويل الجرحى نحو مصلحة الإستعجالات بذات المؤسسة  الإستشفائية لتلقي العلاج.

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول