لقي 16 شخصا مصرعهم في كمين نصبه متشددون، الثلاثاء، على طريق شمال موزمبيق، حسبما أعلنت مصادر رسمية، الجمعة، في هجوم هو الأكثر دموية منذ عام 2017.



وقال مدرس فقد زميلا له في الهجوم، الجمعة: "قتل 8 أشخاص داخل سيارة وقتل 7 آخرون فيما كانوا يحاولون الهرب"، فيما قضى آخر متأثرا بجروحه، الأربعاء.



وبحسب ما نقلت "فرانس برس"، أكد مسؤول محلي لم يرغب كشف هويته، حصيلة الضحايا.



وذكر المصدر أن المهاجمين ألقوا قنابل محلية الصنع قبل أن يطلقوا النار على السيارة، وصرح المسؤول المحلي: "لم يدعوا للعسكريين فرصة الرد. المهاجمون كانوا 7 على الأقل".



وأوضح أن بين القتلى 3 عسكريين كانوا يرافقون السيارة، قائلا إن نحو 10 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى.