أقامت وزارة الشؤون الخارجية، الأربعاء الماضي، مأدبة إفطار، بمناسبة احتفالية ”يوم إفريقيا” السنوية، بالمركز الدولي للمحاضرات بنادي الصنوبر في الجزائر العاصمة. وحضر التظاهرة عدد من أعضاء الحكومة والسلك الدبلوماسي الأجنبي المعتمد وكبار الموظفين بوزارة الخارجية، فضلا عن مديري وممثلي وسائل الإعلام العمومية والخاصة والمراسلين الأجانب. وكان من بين الحضور أيضا خلال هذه المناسبة، وزير الخارجية السابق عبد القادر مساهل، وكاتب الدولة السابق للجالية بالخارج، حليم بن عطا الله، المعروف بمعارضته الشرسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.