لا يزال حلم توزيع القطع الأرضية التي برمجت لإنجاز 54 تحصيصا بمجموع يقارب الـ 9 آلاف قطعة في بلديات تبسة، لم يتجسد على أرض الواقع، على خلفية فشل البلديات في إيجاد معايير التوزيع ورفع وتيرة التهيئة وإنجاز مختلف الشبكات. هذا التأخر زاد من تراكم الآلاف من ملفات المستفيدين في صورة فشل تام للبلديات في إعداد القوائم، وحتى بعدما خصصت الدولة 389 مليار سنتيم للتهيئة والشبكات تستمر معاناة المواطن في التخلص من أزمة السكن والتخفيف من حدتها في كل بلديات تبسة التي تشهد تخلفا فظيعا مقارنة ببقية ولايات الهضاب العليا والجنوب التي فتح فيها العرض من الوعاء العقاري لخلق تحصيصات جديدة فشلت في إنجازها الولاية رقم 12 على جميع الأصعدة؟