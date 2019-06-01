أفتى إمام أحد مساجد بلدية سبدو في ولاية تلمسان، خلال خطبة الجمعة، بعدم جواز تقديم وجبة الإفطار لعابري السبيل على موائد يتم نصبها في الهواء الطلق، حيث أكد أنه لا أجر للقائمين عليها، الأمر الذي جعل الشباب الذين يقومون منذ بداية الشهر الفضيل بتقديم هذه الوجبات للمسافرين عبر الطريق ولعمال من مناطق أخرى ومساكين لا مأوى لهم، في قمة الغضب، معتبرين ما قام به الإمام بمثابة تحريض لأصحاب المال والمحسنين بالكف عن مساعدتهم في توفير مائدة الإفطار، الأمر الذين جعلهم يلهبون شبكات التواصل الاجتماعي ويعلنون حراكا ضده.